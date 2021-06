Witte Huis communiceert via de rug van Jill Biden: First Lady draagt "LOVE" uit bij bezoek aan Verenigd Koninkrijk

Bij haar aankomst in het Verenigd Koninkrijk voor de top van de G7 had de Amerikaanse first lady Jill Biden een eenvoudige boodschap op haar jas: "LOVE". Jill Biden zelf zegt dat ze liefde wil meebrengen uit Amerika, maar velen maken al snel de vergelijking met een outfit die haar voorganger Melania Trump aanhad in 2018. Bij een bezoek aan de grens met Mexico droeg zij een jasje waarop stond:"I really don't care, do u?" ("Het kan mij echt geen bal schelen, jou wel?")