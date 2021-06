Brand op Zeedijk Middelkerke: appartement op zesde verdieping volledig vernield 

In geen tijd sloegen de vlammen uit de ramen, die kapot waren gesprongen. Brandweercommandant Frank Ureel: "Toen we aankwamen, woedde de brand heel hevig, maar alle aanwezigen in het gebouw hadden zichzelf al in veiligheid gebracht door naar beneden te komen. We hebben de brand bestreden van buitenaf met de ladderwagen en vervolgens voerden we ook een aanval uit langs binnen".

Er vielen dus gelukkig geen gewonden. Er is alleen materiële schade in het appartement zelf. Er is weinig rookschade in het gebouw. Door de brand was de zeedijk ter hoogte van het gebouw 1,5 uur lang afgesloten voor wandelaars.