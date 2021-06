Brugse school wint Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs: "Elke leerkracht belde en mailde met de leerlingen tijdens corona" 

De Element-school in Sint-Andries biedt beroeps-, kunst, en technisch onderwijs aan, aan jongeren met ernstige emotionele of gedragsproblemen. Directrice Annelore Delbecque: "Onze slogan is "sterk in verbinding". We hebben tijdens de coronacrisis de verbinding tussen leerkrachten en leerlingen proberen te behouden door online les te geven, niet alleen per klas, maar ook individueel. We gingen op huisbezoek bij leerlingen die zelf geen computer hadden. Wij gaven hen onze laptops van op school. Daarnaast gingen we wandelen met leerlingen. Onze leerkrachten hadden elk 3 leerlingen onder hun vleugels, die ze dagelijks of om de 2 dagen belden of mailden om te vragen hoe het met hen was. Zo bleef die verbinding dus optimaal."

De eerste prijs van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs heeft een waarde van 6.500 euro.