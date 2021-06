Extra covidtestcentrum voor vakantiegangers in Tienen

“De tests worden afgenomen in de triageboxen voor ons ziekenhuis en nadien verwerkt in ons laboratorium", vertelt klinisch bioloog dr. Silvie Nickmans. "Momenteel kunnen we ongeveer 150 tests per dag verwerken, maar we schalen aan sneltempo op en zullen binnenkort onze capaciteit kunnen verdubbelen. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk mensen de kans te geven om veilig op vakantie te vertrekken.”



Vertrekkende reizigers kunnen telefonisch een afspraak maken. De prijs van een screening is 50 euro per persoon en het resultaat is binnen de 24 uur beschikbaar. Vanaf 1 juli voorziet de overheid een terugbetaling van twee PCR-testen voor vertrekkende reizigers die nog niet de kans kregen om zich te laten vaccineren.

Ook in Leuven openen binnekort twee testcentra voor vakantiegangers.