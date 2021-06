Crowdfunding voor cinemazaal in Brasschaat levert al minimumdoel op: "Vanaf september elke dinsdagavond voorstelling"

In Brasschaat is er via een crowdfunding al 27.000 euro opgehaald om een oude cinemazaal te heropenen. De zaal werd 100 jaar geleden gebouwd voor de soldaten van het "Kamp van Brasschaat". Vzw De Polygoon wil de cinema nieuw leven inblazen en startte in april een crowdfunding op. "Het basisbedrag voor het scherm en het geluid is intussen binnen, dus we zijn vrij zeker van filmvoorstellingen in september", vertelt voorzitster Lutgard Heyvaerts aan Radio 2 Antwerpen.