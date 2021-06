Dan toch een natourcriterium in Roeselare

De organisatoren zullen een tandje moeten bijsteken want het is kort dag om nog alles rond te krijgen tegen 20 juli. "Dat lukt ons. De eerste editie hebben we ooit in 6 weken from scratch georganiseerd. We zijn intussen ook gerodeerd."

Grote namen strikken zal misschien moeilijker zijn door de Olympische Spelen. De wegrit in Tokio vindt plaats op 24 juli en de tijdrit op 28 juli. Daardoor zullen veel renners meteen na de Tour naar Japan vertrekken. "Ja, de gele trui zullen we niet krijgen. Maar er zijn nog renners die niet naar de Spelen gaan, zoals Alaphilippe bijvoorbeeld. Het zal zeker lukken om een mooi deelnemersveld te krijgen. Maar die contacten worden pas in de laatste week van de Tour gelegd."