Digitaal buurtnetwerk in Zuid-Oost Limburg om vereenzaming inwoners tegen te gaan

Hoplr is een digitaal buurtnetwerk dat gebruikt wordt in België en Nederland en waar mensen contact kunnen leggen met elkaar. Het is een app die in beide landen al door een half miljoen mensen gebruikt wordt. Nu sluiten dus vijf gemeenten in Zuid-Oost Limburg er ook op aan.

Mensen komen via de app in contact met hun buurt, of kunnen hulp vragen, en dat is belangrijk, zegt schepen Jos Schouterden van Tongeren: "Tongenaren zullen via Hoplr gemakkelijker te weten komen wie in hun buurt woont en wat er te doen is. Door buren aan te sluiten op het buurtnetwerk, voelen mensen zich beter verbonden met de buurt, maar kunnen ze ook gemakkelijker een beroep doen op hun buren om bijvoorbeeld hulp te vragen."