Trein tussen Mol en Hamont rijdt voortaan volledig elektrisch

In 2018 startte Infrabel met de werken aan spoorlijn 19. Over een traject van 33 km werden 200 km aan draden en kabels voor de bovenleiding geïnstalleerd. Na een aantal controles en testritten is de geëlektrificeerde spoorlijn vandaag ingehuldigd met een eerste rit van Mol naar Neerpelt. "Vanaf maandag gaat de trein ook tot in Hamont rijden", vertelt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. En ook voor de studenten is er goed nieuws want vanaf zondag 20 juni zullen de treinen naar Leuven en Heverlee in Hamont in plaats van Mol vertrekken. "Met de elektrische dubbeldekstreinen zullen er 800 zitplaatsen per trein zijn. Dat is bijna 10 procent meer dan in de huidige dieseltreinen", gaat Temmerman verder.