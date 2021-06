EK-gekte in Genk: "Hier hangen alle soorten vlaggen in de straat"

"Als de Turken winnen, gaan we toeteren. Maar als de Belgen winnen, gaan we ook toeteren", zegt een buurtbewoner. "Alle soorten vlaggen hangen hier broederlijk naast elkaar in de straat: Turkse, Italiaanse, Belgische, Duitse vlaggen... Hier is er een mengeling van culturen, alle soorten bij elkaar, en dat is fijn. We hebben een goede band met iedereen."

