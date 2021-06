Els De Schepper wordt Judy Garland in nieuwe musical: "Ik leerde haar kennen via plaatjes van mijn opa"

In 2015 kroop Els De Schepper al in de rol van de legendarische Edith Piaf. Nu kiest ze voor het leven van Judy Garland. We kennen de Amerikaanse actrice van onder meer "A star is born" of van het liedje "Somewhere over the rainbow" uit de musical "The wizard of Oz". Haar leven liep niet over rozen, ze was verslaafd aan drank en medicijnen.

"We zien haar in de voorstelling op het einde van haar leven," legt de Schepper uit, "waarbij ze dronken is, maar toch nog het beste van zichzelf geeft en aanbeden wordt. Al die twists in haar persoonlijkheid en hoe anderen geld wilden verdienen aan haar, dat willen we tonen." De Schepper is te jong om Judy Garland te hebben gekend, maar ze heeft de muziek leren kennen via de platenspeler uit de jaren vijftig van haar grootouders. Dat vertelt ze in het gesprek bij Radio2 Oost-Vlaanderen.

Beluister hier het interview met Els De Schepper of lees eronder verder: