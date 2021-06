Vernieuwd Fakkeltheater is klaar om bezoekers te ontvangen

Dat was na de eerste besmettingsgolf wel anders, getuigt Verhoeven: "We zijn in september en oktober ook 7 weken opengeweest. We merkten dat mensen zeer voorzichtig en bang waren om terug te komen. Nu is die stemming helemaal omgeslagen. De meeste van onze bezoekers zijn al gevaccineerd. Het veiligheidsgevoel en de zin om te komen zijn veel groter. Dat schept vertrouwen. We hopen dat we nu de deuren kunnen opengooien en ze nooit meer dicht hoeven te doen."