Fietsers met beperking testen fietsknooppuntennetwerk provincie Antwerpen: info komt in app om route uit te stippelen

Die informatie komt dan in een app van toegankelijkheidsorganisatie On Wheels. Daarmee kunnen mensen met een fysieke beperking hun route dan uitstippelen. In de toekomst is het de bedoeling om er nog meer informatie aan toe te voegen.

"De eerste vraag is of er gefietst kan worden. Als dat lukt, dan kan er nog gezocht worden naar bepaalde diensten zoals het transporteren van bagage, herstellen of het lenen van een speciale fiets, overnachtingsplaatsen die toegankelijk zijn, zodat mensen een meerdaagse fietsvakantie kunnen beleven in onze provincie."



De vrijwilligers screenen volgende trajecten: Mol, Retie en Dessel; Turnhout, Merksplas en Rijkevorsel; Grobbendonk, Herentals en Lille; Zandhoven, Zoersel en Vlimmeren; Sint-Job, Malle en Brasschaat en Edegem, Berchem, Mortsel, Hove, Kontich, Aartselaar, Rumst en Mechelen.