Gent neemt extra maatregelen om vechtpartijen in recreatiedomein Blaarmeersen te voorkomen

Gisteren mocht er onder het toeziend oog van redders weer gezwommen worden in de vijver op het recreatiedomein Blaarmeersen in Gent. Je moet wel reserveren en wie niet van Oost-Vlaanderen is moet daarvoor momenteel nog 1 euro betalen. "De amokmakers uit Brussel en Noord-Frankrijk hebben dat systeem niet gerespecteerd en zijn over en door de omheiningen geklommen", zegt schepen van Sport Sofie Bracke (Open VLD).