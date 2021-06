Gent organiseert op eigen initiatief zomerscholen en zoekt vrijwilligers om te helpen

De stad organiseert de zomerscholen grotendeels op eigen initiatief, want tot nu toe zijn maar drie scholen geïnteresseerd om mee te doen. Gent heeft voor de organisatie subsidies aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Schepen Decruynaere: "We zijn nog aan het wachten op de goedkeuring hiervan. We hopen dat het in orde komt, maar we staan positief in het leven en ondertussen bereiden we ons voor."