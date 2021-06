Projectontwikkelaar uit Gent teelt 500.000 hennepplanten in Molenbeek om isolatiemateriaal te maken

Geen graafmachines of betonmolens op de Tannat-bouwsite in Molenbeek, bij Brussel, maar wel een tractor die druk in de weer is om hennepzaad in te zaaien. Op de plek verschijnen over 3 jaar bijna 80 duurzame appartementen. Op een oppervlakte van 2.000 vierkante meter wordt nu een half miljoen hennepplanten gezaaid. Het zijn plantjes zonder psycho-actieve stoffen, ook al zien ze er uit als exemplaren die wel actieve bestanddelen hebben. Op vraag van de burgemeester van Molenbeek is de site afgeschermd.