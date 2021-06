Grootse plannen voor Kleine Netevallei in Herentals: "Olympiadelaan wordt verplaatst of op palen gezet"

De stad Herentals heeft grootse plannen met de Kleine Netevallei. Het gaat om een gebied van 17 hectare, dat op dit moment in tweeën gesneden wordt door de Olympiadelaan. De stad wil die weg herinrichten zodat het opnieuw één groot natuurgebied wordt. Het is ook de bedoeling dat de historische vesten hersteld zullen worden en zelfs als bufferbekken zullen dienen. "Bij hevige regenval zal het water uit de stad via de vesten naar een wateropslagplaats in de Netevallei stromen. Zo kan de stad wateroverlast voorkomen en zich wapenen tegen droge periodes", zegt provinciegedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).