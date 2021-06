Hongarije wil discussie over holebi- en transgenderrechten zo goed als overal verbieden, in navolging van Rusland

Dit is gewoon een kopie van een wet die in 2013 was goedgekeurd in Rusland. Dat verbaast Bonny niet, want de indieners hebben goede banden met Russische oligarchen en geheime diensten. Het gaat niet enkel over Hongarije alleen, want er zijn gelijkaardige bewegingen in andere Europese lidstaten zoals Letland, Polen en Roemenië waar burgerrechten van LGBTQ-mensen uitgehold worden onder het mom van bescherming van het traditionele gezin. Bonny noemt in dat verband ook parlementslid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang en Schild & Vrienden) die banden zou hebben met gelijkgezinden in Polen. Die evolutie maakt Bonny zeer ongerust, te meer omdat de Europese Commissie en Raad niet of te weinig optreden wegens commerciële belangen.