Horeca-uitbater uit Hasselt: "Keukenpersoneel is moeilijk vindbaar"

Dit is hoe dan ook een typisch moeilijke periode. Veel van de studenten die in de horeca werken hebben nu examens, maar tegelijkertijd zitten de terassen wel vol en is de horeca nu ook binnen open. Het probleem dat er al lang is, maar nu aangescherpt wordt door de pandemie, komt nu volledig tot haar uiting.



Dat goed horecapersoneel moeilijk te vinden is, is niet enkel een pandemiegevolg. "Een tekort is er al lang. Vooral keukenpersoneel, dat je langer moet opleiden, is al langer moeilijk te vinden. De pandemie heeft dat tekort alleen maar aangescherpt. We moeten dus inzetten op jonge mensen die uit hotelscholen komen, en ons beroep weer wat 'sexy' maken."