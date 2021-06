In Hasselt extra politietoezicht en in Maasmechelen verkeersmaatregelen tijdens EK voetbal

Er staan in Hasselt al zeker 30 evenementen gepland tijdens het EK voetbal. De politie gaat dan extra mensen inzetten om te controleren of iedereen de coronamaatregelen naleeft. Woordvoerster Dorien Baens: "Andere jaren tijdens EK of WK centraliseert zich alles op één groot plein, dit jaar is dat anders en zijn er een heel aantal evenementen aangemeld. Voor de eerste wedstrijd dit weekend hebben we 10 extra ploegen voorzien." Politie LRH gaat dat eerste weekend evalueren en dan bekijken of er later meer of minder ploegen ingezet moeten worden.