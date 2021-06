Italië verdenkt Booking.com van miljoenen belastingfraude

Bed-en-breakfasteigenaren in en rond Genua kwamen in 2018 in het vizier van de financiële politie na een grootschalig onderzoek naar fraude. Booking.com zou misbruik hebben gemaakt van de btw-regelgeving en zowel in Italië als in Nederland, waar zich het hoofdkantoor bevindt, geen belastingen hebben betaald op haar winsten.