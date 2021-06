Plannen voor controversiële Keystone XL-pijplijn tussen VS en Canada van de baan na terugtrekking energiebedrijf

Van Obama tot Trump en Biden: Keystone XL al meer dan decennium heikel punt

In 2015 sprak de toenmalige president Barack Obama zijn veto uit tegen de komst van de Keystone XL, onder meer na protesten van de bevolking. Hij benadrukte daarbij de negatieve impact op het milieu. Het dossier rond die pijpleiding sleepte toen al zes jaar aan. Zijn opvolger Donald Trump beloofde al tijdens zijn campagne in 2016 dat hij het project van de Keystone XL weer zou opstarten. Op zijn vierde dag in het Witte Huis ondertekende hij een decreet om de bouw te vergemakkelijken. In maart 2017 maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken de presidentiële vergunning op. De Keystone XL leek er zo zeker te komen. Maar toen kwam Joe Biden in het Witte Huis. Op zijn eerste dag al ondertekende hij een decreet om de vergunning in te trekken, in zijn strategie om meer te doen tegen de oorzaken van de klimaatverandering. Verschillende staten probeerden nog rechtszaken aan te spannen maar nu trekt het energiebedrijf zich dus ook al terug.