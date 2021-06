Klokken van kerk in Anzegem teruggeplaatst, bijna 7 jaar na brand: "Op de nieuwe klokken staat een tekst"

Om 12.10 uur mocht Fien Sohier, projectingenieur van bouwgroep Artes, het signaal geven om de tweede klok omhoog te trekken. Het gaat niet om de originele klokken, want die zijn door de brand en de bluswerken vernield. Fien Sohier: "In de originele klokken zijn er grote scheuren ontstaan, het was niet meer mogelijk om ze te restaureren. De klokken naar boven trekken en ze op de juiste plaats krijgen, is precisiewerk. Wij hebben vrijdag de klokkenstoel omhoog gehesen, daar komen de klokken in te hangen. We hadden daar maar 3 centimeter over aan elke kant. Eerst moeten de klokken naar omhoog en daarna kan de torenspits worden gemonteerd. Hij staat hier nu opgebouwd en is zo'n 10 meter hoog. We gaan die opnieuw demonteren en dan op de toren plaatsen. Ook dat is precisiewerk."

