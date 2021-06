Lede maakt plaats voor speelbos om Ilias te herdenken, jongen van 2 die stierf na val van trap: "Zo leeft hij voort"

Afgelopen weekend stierf Ilias uit Lede nadat hij drie weken eerder thuis van de trap was gevallen. De ouders van het jongetje, Brecht Verkempinck en Anke Mollij, willen in Lede een speelbos aanplanten om hun zoon zo te herdenken en ook om speelruimte te maken voor andere kinderen. "We willen ons verdriet omzetten in iets duurzaams en positiefs. Bloemen en kransen verwelken, maar bomen blijven. Zo kan onze zoon verder leven in het bos", zegt papa Brecht.