Leerlingen houtbewerking hebben zicht op Sint-Romboutstoren vanop de speelplaats en... bouwden hem na

"Ik hoop dat ik volgend jaar nog eens een kijkje mag komen nemen om het eindresultaat te bewonderen", zegt tweedejaars Senne Luytens (13). Hij vindt het wel jammer dat ze "hun" kathedraal niet zelf gaan kunnen afwerken. "We hebben er een heel jaar hard aan gewerkt."

Dat deden ze wel met veel enthousiasme: "Het interessante aan deze middagactiviteit is dat we hier dingen leren die we in de les niet zien. Hier kunnen we bijvoorbeeld met een slijpschijf werken. En we kunnen meer werken met de 3D-printer en de lasercutter. Dat het nu steeds meer op de Sint-Romboutstoren begint te lijken, geeft veel voldoening.”