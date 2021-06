"Lijk" in auto in Tienen blijkt paspop

Mensen belden gisteren naar de politie omdat ze dachten dat er een lijk lag in een auto. De politie ging ter plaatse en kon daar vaststellen dat het om iets heel anders ging, zegt Julie Huyghebaert van de politiezone Getevallei: "We kregen een melding dat er een levenloos lichaam in een auto zat. Alle hulpdiensten, ook de mug, gingen snel ter plaatse. Het werd ter plaatse duidelijk dat het niet om een mens ging maar om een levensechte pop, maar dat was nauwelijks te merken."