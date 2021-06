Provinciegedeputeerde vraagt lijst met amokmakers die niet meer binnen mogen in recreatiedomeinen: "zoals hooligans in het voetbal"

De Antwerpse gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), die bevoegd is voor de provinciale recreatiedomeinen, wil een algemene lijst met amokmakers die niet meer binnen mogen in die domeinen. Hij vraagt aan de federale overheid om dat mogelijk te maken. Dat voorstel dook eerder ook al op en wordt nu weer herhaald naar aanleiding van de vechtpartijen in de Blaarmeersen in Gent. De Nekker in Mechelen kreeg er in het verleden ook al mee te maken.