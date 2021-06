Lucie Mertens neemt voor de 2.555e keer een taxi in Leuven: "Ik heb nooit geleerd met de auto te rijden"

De Leuvense Lucie Mertens is geen familie van Dries Mertens, maar net zoals de voetballer bij Napoli, heeft ze een record op haar naam staan. Lucie heeft er in en rond Leuven al 2.555 taxiritjes opzitten. "Ik kan niet rijden met de auto, ik heb het nooit geleerd, dus neem ik de taxi om ergens naartoe te gaan", vertelt Lucie Mertens in "Start je Dag" op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel.