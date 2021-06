Luiz uit Hofstade krijgt een levensgroot peperkoeken huisje van zijn oma: "Mijn grootste droom komt uit" 

Voor zijn verjaardag in februari heeft Luiz uit Hofstade, bij Aalst, zijn oma gevraagd om een peperhoeken huisje, zoals in het bekende sprookje. "Hij is 6 jaar geworden vorig jaar en vanaf dat moment was het zijn droom om een levensgroot peperhoeken huisje te hebben", vertelt Rietje Wauters, de oma van Luiz. Samen met haar vriend Luc en haar dochter heeft Rietje de wens van haar kleinzoon kunnen vervullen.