Man die Franse president Emmanuel Macron klap in gezicht gaf, is veroordeeld tot 18 maanden cel

De president reageerde later op de oorvijg in een krant. "We moeten dit incident in perspectief plaatsen, dit is een op zichzelf staande gebeurtenis", liet hij optekenen. President Macron laakte het gebruik van geweld. "We moeten uiterst gewelddadige mensen het publieke debat niet laten overnemen, ze verdienen het niet."

De openbare aanklager vorderde donderdag achttien maanden cel voor Tarel wegens opzettelijk geweld tegen een persoon met openbaar gezag en noemde de klap "volstrekt ontoelaatbaar" en een "daad van opzettelijk geweld".

Behalve Tarel werd ook een tweede verdachte opgepakt. Die 28-jarige man wordt niet vervolgd voor het incident met president Macron, maar wel voor illegaal wapenbezit. In het onderzoek werden bij hem thuis onder meer wapens en een kopie van Adolf Hitlers "Mein Kampf" gevonden.