Modefotografe Morgane Gielen wil taboes doorbreken met haar werk: "Vechten voor meer diversiteit en inclusiviteit"

Evident is het natuurlijk niet voor sommige van Gielens modellen om over hun onzekerheden en problemen te praten. "Het zijn erg persoonlijke verhalen, dus ik zorg ervoor dat ik hun vertrouwen win", legt ze uit. "Ik neem uitgebreid de tijd om naar hen te luisteren en hen aan te voelen. Vaak moet ik hen ook geruststellen, want velen hebben geen ervaring voor de camera." Toch willen er veel mensen op de foto en hun verhaal uit de doeken doen. "We denken dan, wat als we hier iemand mee kunnen helpen, mensen wat kunnen bijleren of inspiratie kunnen opwekken. Dat is uiteindelijk mijn doel."

De tentoonstelling "No Babes" opende op 9 juni de deuren en zal tot 7 juli lopen, in de crypte van het Gentse kasteel Duivelsteen. Tickets voor de expositie kan je verkrijgen via deze site.