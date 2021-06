Na zeven maanden weer publiek voor Last Post in Ieper

Patrick De Decker (60) en Nancy Wauman (55) uit het Oost-Vlaamse Stekene waren erbij. “We zijn enkele dagen op vakantie in de Westhoek. We hebben voor de Last Post speciaal gewacht tot de laatste avond, omdat we wisten dat we dan pas onder de poort mochten. De plechtigheid was indrukwekkend. Je moet dit in je leven eens gezien en gehoord hebben. Drie zaken wilden we zeker niet missen tijdens ons bezoek in de Westhoek: de Last Post, de abdij in Westvleteren en het graf van wielrenner Frank Vandenbroucke in Ploegsteert.” Nancy neemt zelfs een souvenir mee voor haar moeder. “Ik heb het geluid van de Last Post opgenomen voor haar, want zij kan hier niet meer geraken.”