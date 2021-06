"Misdaden tegen geschiedenis": rapport hekelt aanvallen op historici die verleden van Rusland in kaart brengen

Volgens Antoon De Baets, professor geschiedenis aan de Universiteit van Groningen in Nederland, zijn misdrijven tegen de geschiedenis alle extreme vormen van censuur. "Hierbij wordt niet de boodschap, maar de boodschapper het doelwit."

"In de praktijk gaat het om een viertal vormen", legt De Baets uit in "De wereld vandaag" op Radio 1. "De eerste vorm is het vermoorden of doen verwijnen van historici. Ten tweede worden die historici publiekelijk aangevallen, bijvoorbeeld door haarspraak, smaad of kwaadwillige rechtsvervolging. Daarnaast zijn er de opzettelijke vernietigingen van cultureel erfgoed. Ten laatste is er desinformatie, inclusief over genocides en massamoorden. Het verlengde daarvan is censuur van de geschiedenis."