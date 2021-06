Nieuwe fietsersbrug in Boezinge: "Brug maakt deel uit van vernieuwd fietspad tussen Ieper en Kortemark"

De nieuwe brug kadert in de volledige herinrichting van de "Vrijbosroute", dat is de oude spoorwegbedding tussen Ieper en Kortemark die de provincie West-Vlaanderen in de jaren '90 heeft gekocht. Gedeputeerde van mobiliteit Jurgen Vanlerberghe (Vooruit): "De route zal het station van Ieper verbinden met het station van Kortemark. De eerste fase van de werken is vorig jaar gestart. Na de zomer wordt het traject van Langemark tot Kortemark aangepakt. De stationsomgeving van Ieper komt in de derde fase aan bod. Als de werken afgerond zijn, zal er een nieuw fietspad gecreëerd zijn van om en bij de 10 kilometer."

Voor wie van cijfers houdt: de brug weegt 28 ton en is 18 meter lang. Het is een op en top West-Vlaamse constructie: de brug is gebouwd in een bedrijf in Veurne.