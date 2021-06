Nieuwe stunt van Zonhovens bedrijf: "Reuzegrote vlag met boodschappen voor de Rode Duivels"

De vlag wordt in het weekend van 19 en 20 juni in elkaar gezet. "Mensen kunnen dan hun lapjes bij ons in de toonzaal in Zonhoven komen maken. En een week later zullen we de voormalige kraamkliniek in Hasselt er mee versieren. "We beginnen met 450 m² maar we kunnen dat nog verdrievoudigen! Drie jaar geleden werd onze vlag aan het gemeentehuis van Zonhoven gehangen, maar uiteraard willen we dat record graag verbreken. "