Bezorgdheid van Anje over AstraZeneca-vaccin is begrijpelijk, maar we lopen race tegen de tijd

Dat dit verhaal niet voor iedereen evident is, begrijpen we, en we respecteren ook de moeilijke keuzes die mensen moeten maken. Toch blijven we eenieder aanraden om zich zo snel als kan te laten vaccineren. De vaccins beschermen bijzonder goed tegen opnames in het ziekenhuis en tegen overlijden door COVID-19 en je draagt dan ook bij tot het beschermen van anderen.

Tegelijk weten we dat de beschikbare vaccins hun werk doen, ook tegen de varianten, de ene wat beter dan de andere. Door gebruik te maken van alle beschikbare en goedgekeurde vaccins kunnen we het risico op besmetting bij een groot aantal Belgen in redelijke tijd wegwerken.

Bepaalde vaccins niet gebruiken, zoals een aantal landen in de Europese Unie doen, zou voor België betekenen dat het vaccinatieprogramma met meerdere weken of maanden vertraagd wordt, en dat we een deel van de bevolking langer blootstellen aan het virus, terwijl we de hete adem voelen van varianten. Om het met de woorden van viroloog Peter Piot te zeggen: "No time to lose!"

Naarmate de wekelijkse leveringen het toelaten, wordt maximaal en optimaal gebruik gemaakt van alle goedgekeurde vaccins waarover we beschikken om zo veel en zo snel mogelijk Belgen in te enten; dit moeten we zien in een context van een ernstige pandemie, met nog dagelijks ziekenhuisopnames en overlijdens.

We danken Anje voor het neerschrijven van haar relaas . Respect hiervoor. De brief verwoordt inderdaad wat er leeft bij sommige vrouwen en hun bezorgdheid is heel begrijpelijk.

