Optreden Kommil Foo in Waregem: “Eindelijk!”

Het optreden van Kommil Foo voor 175 betalende toeschouwers is het eerste in een lange rij. “We hebben lang cultuur moeten missen, maar de komende dagen halen we de schade in met artiesten zoals Raymond van het Groenewoud, Die Verdammte Spielerei en Alex Agnew die hier komen spelen in een festivalsetting, buiten naast het CC”, zegt Jorge De Wintere, communicatieverantwoordelijke van CC De Schakel. “We mogen 325 mensen toelaten volgens de geldende regels en we moeten kalm blijven. Dansen mag bijvoorbeeld nog niet, de bar blijft ook dicht tijdens het festival. Het heeft gelukkig geen negatief effect op de ticketverkoop. Ook dankzij het mooie weer dat nog een tijdje in ons land zal blijven. Na vanavond is de kop eraf, we gaan nog mooie tijden tegemoet.”