Paus Franciscus weigert ontslag invloedrijke Duitse kardinaal Marx

Franciscus heeft vorige maand nog twee niet-Duitse bisschoppen naar Keulen gestuurd om meer onderzoek naar misstanden te doen. Het gaat over het algemeen om oude gevallen van misbruik gepleegd over tientallen jaren en het onderzoek ernaar verloopt traag.



Marx (67) is één van de prominentste Duitse bisschoppen. Hij was van 2014 tot 2020 voorzitter van het Duitse episcopaat. In het kardinaalscollege is hij één van de drie stemgerechtigde Duitse kardinalen.