PFOS-vervuiling in Zwijndrecht: "begraven" milieuprobleem lijkt wel molensteen rond nek Vlaamse politiek

PFOS werd vanaf 1976 geproduceerd in de chemische fabriek van 3M in Zwijndrecht. Een deel van van het goedje is blijkbaar in de grond rond de fabrieksterreinen terechtgekomen. Dat was zo'n 20 jaar geleden eigenlijk al bekend, schrijft De Tijd, toen de jonge onderzoeker Wim De Coen en zijn team een zware PFOS-vervuiling vaststelden in het natuurgebied Blokkersdijk, naast de fabriek van 3M. Hij kan naar eigen zeggen niet bewijzen dat 3M toen al op de hoogte was, maar het zou volgens hem bijzonder raar zijn dat de producent niet op hoogte zou zijn geweest.

Hoe dan ook: in 2002 legde 3M de productie van PFOS in Zwijndrecht stil. Maar het probleem van de PFOS-vervuiling is daarmee niet weg, want het kwam letterlijk aan de oppervlakte toen Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerking (Lantis) - de voormalige Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) - aan de nieuwe Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding begon te werken.