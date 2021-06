PLAN B aflevering #54: Wat zijn de standpunten van de Franstalige partijen in het hoofddoekendebat?

In Franstalig België woedt een hoofddoekendebat. De aanleiding is een dame met een hoofddoek die solliciteerde bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Ze werd niet aanvaard op basis van het neutraliteitsbeginsel in het arbeidsreglement van de MIVB, dat dus geen levensbeschouwelijke symbolen aanvaardt. De dame in kwestie stapt naar de rechtbank, krijgt gelijk, en tot verwondering van een aantal politieke partijen legt de MIVB zich neer bij die beslissing. De vervoersmaatschappij gaat dus niet in beroep, zelfs niet na een stemming in de raad van bestuur. En dat zorgt voor politieke reacties bij de voor-en tegenstanders van het dragen van levensbeschouwelijks tekens. Maar wat zijn nu de standpunten van de verschillende politieke partijen in Franstalig België? En waar komt dat begrip "laiscité" vandaan waarop een aantal onder hen zich beroepen? Alain Gerlache (RTBF) legt alles haarfijn uit aan Ivan De Vadder (VRT NWS).