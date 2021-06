Poperingse hennepot is erkend als streekproduct: "Het recept is meer dan 100 jaar oud"

Vooral oudere mensen kennen het gerecht nog. Maar daar komt met de erkenning tot streekproduct misschien verandering in? Piet Van Lerberghe: "Het is een product waar veel handenarbeid aan te pas komt. Het is voor ons niet de bedoeling om plots meer te verkopen. We zijn voornamelijk blij dat de erkenning er is en dat wij onze energie en passie kunnen blijven steken in het maken van dat product."

Wat is het verschil met dat ander gelijkaardig product uit de Westhoek, "potjesvlees"? Piet van Lerberghe: "Potjesvlees wordt ook klaargemaakt met de drie k’s, maar daar zit geen been in. Wij kappen het konijn en de kip met het been er nog aan. Het vlees wordt met het been gegaard, omdat dat meer smaak geeft."