Populaire thai-en kickboksen krijgen officiële erkenning in Vlaanderen

Het thai- en kickboksen worden volgend jaar toegevoegd aan de Vlaamse sporttakkenlijst. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) bekendgemaakt. De vechtsporten zijn de laatste jaren erg in populariteit toegenomen. Vlaanderen en Brussel tellen zo'n 9.000 beoefenaars en dit van alle leeftijden. Samen met de erkenning komt er financiële steun, wat het aanbod en de kwaliteit van de sporten ten goede zal komen. Voormalig wereldkampioene Daniëlla Somers is erg tevreden met deze belangrijke stap. We gingen meetrainen in haar club in Merksem.