Oude K3-plaat en best-of Plop voor het eerst op vinyl: "Slim inspelen op populariteit en gevoel van nostalgie"

De keuze van Studio 100 om vinylplaten van K3 en Plop uit te brengen, zegt dus iets over de enorme populariteit van de langspeelplaat. “Je kan niet zeggen dat vinyl terug is van weggeweest, want platen zijn nooit helemaal weggeweest”, zegt Olivier Vandeputte van BEA (Belgian Entertainment Association). “Maar je ziet wel een momentum: sommige artiesten brengen zelfs opnieuw cassettes uit, in beperkte oplage weliswaar.”

Vinyl is populair om verschillende redenen. “Er is het fysieke aspect: een plaat heb je in handen, leg je zelf op en draai je om de zoveel nummers actief om. Ook het visuele luik - het artwork - is voor veel mensen een reden om te investeren in een plaat. Artiesten steken daar vaak veel werk in. En platenzaken of platenmaatschappijen doen hun best om bij een plaat nog een extraatje aan te bieden, zoals een poster, flyer of exclusief fotomateriaal”, zegt Vandeputte.