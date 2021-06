Royals - Aan Huis ten Bosch wappert er een rugzak, en Harry en Meghan  schakelen al advocaten in voor "Lilibet" 

De BBC pikte in op eerdere berichten die circuleerden, dat Harry tijdens zijn verblijf in Londen - voor de uitvaart van prins Philip - al "toestemming" had gevraagd voor de naam bij de Queen.



Ondanks de reactie van Harry en Meghan heeft de BBC zijn artikel niet aangepast of verwijderd, en geeft de omroep daarmee aan vertrouwen te hebben in zijn bron. Ook aan de officiële kant van het paleis blijft het ijzig stil. Na de sensatiepers botst Harry nu ook met de serieuze pers. De sfeer tussen hem en de BBC zakte al onder nul na het vernietigende rapport over de aanpak van de omroep bij een interview met wijlen prinses Diana.

Wat er ook van zij: er is de voorbije week in de Engelstalige pers en op sociale media ferm gegoocheld geweest met woorden/bewoordingen en vermoedelijk ook de interpretatie ervan. Hoort een kleinzoon, die nota bene slechts zesde in lijn is voor de troonopvolging, toestemming te vragen aan zijn grootmoeder voor een naam? Het noodlot moet wel héél dramatisch toeslaan vooraleer het tot een "queen Lilibet" komt.

En wat verstaat iemand onder "toestemming vragen": terloops even vermelden waarna stilzwijgen gelijkstaat voor instemmen? En wat betekent juist - in de bewoordingen van Harry's woordvoerder - "de hoop uitdrukken dat"? Enzovoort, enzoverder.