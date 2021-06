"Het Feestpaleis" in Boom dicht: brandveiligheid niet in orde

Het gemeentebestuur van Boom heeft beslist om feestzaal "Het Feestpaleis" te sluiten, omdat de zaal niet meer brandveilig is. Alle activiteiten worden daarom noodgedwongen geannuleerd. Er wordt wel naar een oplossing gezocht voor de gebruikers. Er wordt ook onderzocht of er middelen kunnen vrijgemaakt worden om de nodige aanpassingen te doen. "We gaan er alles aan doen om de zaal te heropenen", zegt schepen van Openbare Werken Francisco Sanchez (N-VA).