Het toekomstplan voor de Belgische Staatsveiligheid? Dubbel zo veel personeel én miljoenen investeren in ICT

De dreigingen komen uit verschillende hoeken. "Soms zijn ze gekend en duidelijk, soms zijn ze veel minder tastbaar", klinkt het.

De dreiging voor terrorisme en extremisme blijft. "Die strijd gaat onverminderd verder", zegt Jaak Raes, topman van de Staatsveiligheid. "We komen uit een periode van een golf van islamitische terreuraanslagen in Europa en recent zagen we wereldwijd ook een toename van de dreiging uit rechts-extremistische hoek."

Veel minder tastbaar is de buitenlandse inmenging en spionage. "Dat is moeilijk om te begrijpen of om zelfs maar op te sporen." Het is daarbij belangrijk dat er een goede samenwerking binnen de Europese Unie en de NAVO is.

Het is daarbij ook belangrijk om de economische en strategische sectoren te beschermen, want ook daar wordt er spionage vastgesteld.