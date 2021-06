Staking postbodes in mailcentrum Huizingen is voorbij: "99 procent van onze eisen ingewilligd"

Rudi Arnalsteen van de ACOD is opgelucht en blij. "Na vier dagen staken is 99 procent van onze eisen ingewilligd. Dat is vrij uitzonderlijk. Maar de toestand in het mailcentrum was dan ook onhoudbaar. De werkdruk was te hoog, het respect voor de postbodes ver te zoeken. Dat hebben we met deze staking en onderhandelingen positief kunnen bijsturen", zegt hij.