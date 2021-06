Steve Claeys is de nieuwe burgemeester van Machelen: "We gaan nieuwe accenten leggen"

Steve Claeys is 45. Hij is al enkele jaren schepen in Machelen, en hij behoudt zijn bevoegdheden tijdens zijn burgemeesterschap. Hij betreurt de periode van onbestuurbaarheid, maar kijkt nu vooral naar de toekomst. "We gaan de grote lijnen van het beleid voortzetten, maar tegelijk enkele nieuwe accenten leggen." Dat hij maar een goed half jaar burgemeester zal zijn, vindt Claeys niet erg. "Onze fractie is veel kleiner dan die van onze coalitiepartner. Dus is het maar logisch dat iemand van hen langer burgemeester zal zijn. Het is de bedoeling dat we alles nu op orde zetten, zodat Jean-Pierre De Groef in januari een doorstart kan nemen", aldus Claeys.