Tervuren weigert vergunning voor parcours van tijdrit Ronde van Vlaams-Brabant

"Het parcours zou volledig afgesloten zijn van één uur tot half zes. Dat kan niet voor een drukke verbindingsweg als de Vossemberg", stelt burgemeester Charlier. Hij baseert zich op klachten van de bewoners. Volgens hem was dit trouwens op voorhand duidelijk. "Wij hebben in 2018 nog één keer toestemming gegeven en dan duidelijk gezegd dat het de laatste keer was. We zijn nu drie jaar later: de organisatie had dus tijd genoeg om een alternatief uit te werken", vindt Charlier.

Organisator Dirk Overloop had nochtans gehoopt op meer goodwill van het gemeentebestuur. "Vorige keer is alles heel goed verlopen en hadden we oplossingen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Dus we hadden erop gehoopt dat de gemeente dat zou inzien en de tijdrit toch ook door Tervuren zou mogen lopen."