Kunstenaar opent begraafplaats voor verdronken migranten in Tunesië: "Ik wil ze laten proeven van het paradijs"

In Tunesië is in de zuidelijke stad Zarzis een bergplaats geopend voor migranten die verdronken zijn op de Middellandse Zee, terwijl ze Europa probeerden te bereiken. De begraafplaats werd officieel geopend door het hoofd van Unesco en door de kunstenaar die de plaats ontwierp. "Ik wil ze een eerste keer laten proeven van het paradijs", klonk het bij de kunstenaar. De begraafplaats ligt bij de opening al halfvol.