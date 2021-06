Viking-familieleden herenigd voor het eerst in duizend jaar

De 150 beenderen werden voor drie jaar uitgeleend aan het Nationalmuseet door het Oxfordshire Museum in Engeland. Twee medewerkers van het Nationaal Museum hadden meer dan twee uur nodig om de beenderen uit te pakken en het skelet samen te stellen.

Het skelet van de man werd in 2008 gevonden in een massagraf in de Universiteit van Oxford, samen met de overblijfselen van minstens 35 andere mannen tussen 16 en 25 jaar oud.

Al de mannen werden waarschijnlijk gedood in 1002 n.C., toen de Engelse koning Etelred II, 'de Onberadene', beval dat alle Denen in het land - zowel volwassenen als kinderen - omgebracht moesten worden, maar het is ook mogelijk dat ze gestorven zijn tijdens een plundertocht. Vanaf het einde van de 8e eeuw ondernamen Deense en ook Noorse Vikingen plundertochten in Schotland en Engeland, en vanaf 850 n.C. vestigden ze zich er ook als boeren.

Uit de beenderen van de twintiger blijkt in elk geval dat hij een gewelddadige dood gestorven is.

"Hij is gestorven aan vreselijke verwondingen door verschillende soorten wapens", zei Lasse Sørensen, het hoofd van de onderzoeksafdeling van het Nationalmuseet. "Zijn schedel vertoont sporen van minstens negen wonden die zijn toegebracht met een zwaard of een ander scherp voorwerp, en op het skelet zijn ook sporen te vinden die aantonen dat hij verschillende keren met een speer in de rug is gestoken."